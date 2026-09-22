AfD, INSA anketinde ilk kez yüzde 29,5'e çıkarak CDU/CSU'yu 10 puan geride bıraktı - Son Dakika
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AfD, INSA anketinde ilk kez yüzde 29,5'e çıkarak CDU/CSU'yu 10 puan geride bıraktı

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Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin eyalet seçimlerinin ardından INSA'nın yaptığı ilk ankette AfD yüzde 29,5'e çıkarak CDU/CSU'yu 10 puan geride bıraktı. Ankette Başbakan Merz'in istifası halinde seçmenlerin yüzde 45'inin erken genel seçim yapılmasını istediği görüldü.

Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin eyalet seçimlerinin ardından yapılan ilk kamuoyu araştırmasında Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüzde 29,5 oy oranına ulaştığı, Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) yüzde 19,5'te kaldığı görüldü.

"Bild" gazetesi için INSA kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre AfD ile CDU/CSU arasındaki fark 10 puana yükseldi. Böylece AfD, INSA'nın düzenli kamuoyu araştırmalarında ilk kez yüzde 29,5 seviyesine çıktı.

Bir önceki 20 Eylül tarihli araştırmada AfD'nin oy oranı yüzde 29, CDU/CSU'nun oy oranı ise yüzde 20 olarak ölçülmüştü.

Ankette Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillerin oy oranları ayrı ayrı yüzde 13,5 olarak ölçüldü. Sol Parti yüzde 10,5 ile beşinci sırada yer aldı.

INSA'nın son haftalardaki verileri AfD'nin yüksek oy oranını koruduğunu gösteriyor. Parti, ağustos sonundan itibaren yapılan araştırmaların büyük bölümünde yüzde 28-29 bandında ölçülürken, 22 Eylül tarihli araştırmada yüzde 29,5 ile serinin en yüksek seviyesine çıktı.

Ayrıca aynı ankette Başbakan Friedrich Merz'in istifası halinde Alman seçmenlerin neredeyse yarısının erken genel seçimlerden yana olduğu ortaya kondu.

Ankete katılanların yüzde 45'i Merz'in görevden ayrılması durumunda yeni genel seçimlerin yapılmasını istediğini belirtti.

Kaynak: AA
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