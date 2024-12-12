Afganistan'da Bakan Hakkani İntihar Saldırısında Öldürüldü

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- Afganistan'da Mülteciler ve Göçmen İşleri Bakanı Hakkani intihar saldırısında öldü

KABİL - Afganistan Mülteciler Bakanlığı'na düzenlenen intihar saldırısında Mülteciler ve Göçmen İşleri Bakanı Halil Rahman Hakkani, hayatını kaybetti.

Afganistan Mülteciler Bakanlığı'na, intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, Mülteciler ve Göçmen İşleri Bakanı Halil Rahman Hakkani, hayatını kaybetti. Taliban yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Hakkani'nin saldırıda hayatını kaybettiği doğrulanarak, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği ifade edildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Derin bir üzüntüyle, İslam Emirliği Mülteciler ve Göçmen Bakanı'nın bugün öğleden sonra korkakça bir saldırıda öldürüldüğünü öğrendik. İslam düşmanları tarafından başına 5 milyon dolar ödül konulan büyük bir ailenin üyesiydi. Ama ne yazık ki bugün kendisine Müslüman diyen ve kendi dışında diğer Müslümanları tekfir eden Hariciler tarafından öldürüldü" denildi.

Hakkani, 1966 yılında ülkenin doğu vilayeti Paktia'da doğdu. Hakkani ve kardeşi Celaleddin Hakkani, İslam Emirliği'nin kıdemli üyeleriydi ve geçtiğimiz on yıllar boyunca eski Sovyetler Birliği'ne ve koalisyon güçlerine karşı yürütülen savaşlarda önemli roller oynadılar.