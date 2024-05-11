Afganistan'da Fırtına ve Sel Felaketinde 50 Kişi Hayatını Kaybetti

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PULİ HUMRİ, Afganistan, 1 1 Mayıs (Xinhua) -- Yerel bir yetkili, Cuma günü Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetini vuran fırtına ve sel felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Afet yönetim otoritesisinin vilayet müdürü Hedayatullah Hamdard, doğal afetin Güzergah Nur, Jelgah, Nahrin, Baglan Merkez ve Barka ilçelerinin yanı sıra vilayetin başkenti Puli Humri'yi de vurduğunu söyledi.

Fırtına ve seller Takhar, Badahşan ve Samangan da dahil olmak üzere diğer kuzey vilayetlerinin büyük bölümünü de vurarak can kayıplarına ve maddi hasara yol açtı.

Afganistan son bir aydır şiddetli yağmur ve sellere maruz kalıyor. Ülke genelinde daha önce 80'den fazla kişinin öldüğü bildirilmişti.