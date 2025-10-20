Afganistan'da Mültecilere Destek Anlaşmaları

KABİL, 20 Ekim (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, önde gelen ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla 6 mutabakat zaptı imzaladı.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada söz konusu mutabakat zabıtlarıyla birçok vilayette ülkeye geri dönen mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş ailelere yardım için 1,48 milyon ABD dolarından fazla kaynak tahsis edildiği ve 6.947'den fazla ailenin ve 88.237 kişinin bu kaynaktan yararlanacağı belirtildi.

Kaynak, kalıcı barınakların inşası, nakit yardımı, gıda maddeleri, besin tedariki ve eğitim ve sağlık paketleri için kullanılacak.