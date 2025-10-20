Afganistan'da Mültecilere Destek Anlaşmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Afganistan'da Mültecilere Destek Anlaşmaları

20.10.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan, mültecilere yardım için 1,48 milyon dolar tahsis etti, 6 yeni mutabakat imzalandı.

KABİL, 20 Ekim (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, önde gelen ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla 6 mutabakat zaptı imzaladı.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada söz konusu mutabakat zabıtlarıyla birçok vilayette ülkeye geri dönen mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş ailelere yardım için 1,48 milyon ABD dolarından fazla kaynak tahsis edildiği ve 6.947'den fazla ailenin ve 88.237 kişinin bu kaynaktan yararlanacağı belirtildi.

Kaynak, kalıcı barınakların inşası, nakit yardımı, gıda maddeleri, besin tedariki ve eğitim ve sağlık paketleri için kullanılacak.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Afganistan, Göçmenler, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Mültecilere Destek Anlaşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Ajax teknik direktörü Heitinga’dan Galatasaraylıları mest eden yorum Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Sadettin Saran’dan kongre üyelerine tarihi çağrı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı

13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 13:36:25. #7.12#
SON DAKİKA: Afganistan'da Mültecilere Destek Anlaşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.