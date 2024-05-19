Afganistan'da Patlamamış Mühimmatın İnfilak Etmesi Sonucu İki Çocuk Hayatını Kaybetti

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MEZAR-I ŞERİF, 19 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu iki çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk da yaralandı.

Olay, eyalete bağlı Belh bölgesinde çocukların Cuma günü öğleden sonra buldukları patlayıcı cihazla oynamaya başlaması üzerine meydana geldi. Eyalet polisinden Cumartesi günü yapılan açıklamada, geçmiş savaşlardan kalan mühimmatın infilak etmesi sonucu iki çocuğun olay yerinde öldüğü ve bir çocuğun ise yaralandığı belirtildi.

Benzer bir şekilde Cuma günü Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde de patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Savaşın harap ettiği Afganistan, dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Ülkede infilak etmemiş mühimmatların patlaması nedeniyle her ay çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybediyor ya da sakatlanıyor.