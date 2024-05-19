Afganistan'daki sellerde 47 can kaybı daha - Son Dakika
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Afganistan'daki sellerde 47 can kaybı daha

Afganistan\'daki sellerde 47 can kaybı daha

Afganistan'ın kuzeyinde etkili olan sel felaketinde Faryab vilayetinde 47 kişi hayatını kaybetti. Ghor vilayetinde ise son 24 saatte en az 50 kişi selde yaşamını yitirdi. Sel felaketleri ayrıca büyükbaş hayvanları, tarım arazilerini, köprüleri ve ağaçları da yok etti.

19.05.2024 22:59
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- Afganistan'daki sellerde 47 can kaybı daha

KABİL - Afganistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selin vurduğu Faryab vilayetinde 47 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyinde etkili olan sel felaketinde bilanço artıyor. Ghor vilayetinde dün 50 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir kötü haber de Faryab vilayetinden geldi. Faryab Enformasyon Dairesi Başkanı Shamsudden Muhammedi, vilayeti vuran selde en az 47 kişinin öldüğünü belirtti. Muhammedi, ilk belirlemelere göre 300 evin de yıkıldığını aktardı.

Afganistan'ın Ghor vilayeti polis sözcüsü Abdul Rahman Badri dün yaptığı açıklamada, vilayette son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, can kaybının artmasının beklendiğini belirtmişti. Sözcü Badri, "Bu korkunç sel felaketleri binlerce büyükbaş hayvanı da öldürdü. Yüzlerce hektar tarım arazisini, yüzlerce köprü ve menfezi, binlerce ağacı yok etti" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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