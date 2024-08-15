Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginlik sonrası Torkham Sınır Kapısı yeniden açıldı - Son Dakika
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Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginlik sonrası Torkham Sınır Kapısı yeniden açıldı

Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginlik sonucunda kapanan Torkham Sınır Kapısı, yapılan görüşmelerin ardından yeniden açıldı. Sınır kapısının açılmasıyla birlikte yolcu ve transit geçişler başladı.

15.08.2024 13:48
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Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginlik sonrası kapanan, önemli geçiş noktalarından Torkham Sınır Kapısı yeniden açıldı.

TOLO News'a konuşan Nangerhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulbasir Zabali, Afgan ve Pakistanlı yetkililer arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve Torkham Sınır Kapısı'nın sabah saatlerinden itibaren yolcu ve transit geçişlere açıldığını söyledi.

Afganistan ve Pakistan güvenlik güçleri arasında 13 Ağustos'ta söz konusu sınır kapısı bölgesinde sınır anlaşmazlığından kaynaklı silahlı çatışma yaşanmış ve ardından sınır kapısı kapanmıştı.

Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde bulunan Torkham Sınır Kapısı, Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak Sınır Kapısı ile birlikte iki ülke arasındaki geçişlerin en yoğun olduğu geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.

İki ülkenin güvenlik güçleri arasında sınırda zaman zaman silahlı çatışma ve ölümlere varan gerilimler yaşanıyor.

Söz konusu çatışmalardan sonra sınır kapılarında yaşanan aksilikler özellikle denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ı ekonomik olarak olumsuz etkiliyor.

Son çatışmada Afganistan yönetimi, Pakistanlı güçlerin ilk olarak ateş açtığını belirterek, 2'si çocuk, 1'i kadın 3 Afgan vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Afganistan, Pakistan sınırını kabul etmiyor

Afganistan'ın şu anki yönetimi de dahil Afgan hükümetleri, iki ülkenin sınırını belirlediği kabul edilen Durand Hattı'nı resmi sınır olarak kabul etmedi.

Öte yandan, Pakistan, kendi topraklarında yaşanan terör saldırılarında Afganistan'ın da önemli rolü bulunduğunu ileri sürüyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve Pakistan'daki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Son olarak geçen hafta sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Afganistan'ın Kunar ve Nangerhar vilayetleri üzerinde Pakistan savaş uçaklarının uçtuğu iddia edilmişti.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyu araştırdıklarını, Afganistan hava sahasının Pakistan hava araçlarınca ihlal edildiğinin tespiti durumunda "ciddi bir şekilde" cevap vereceklerini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginlik sonrası Torkham Sınır Kapısı yeniden açıldı - Son Dakika

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