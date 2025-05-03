Afrika için Yerel Çözümler Zamanı

İstanbul'da düzenlenen "Afrika ve Çağdaş Zorluklara Afrikalı Çözümler" Paneli'nde uzmanlar, Batılılar tarafından empoze edilen çözümlerin işe yaramadığına, kıtadaki siyasi krizlerin, sınır sorunlarının ve entegrasyon meselelerinin bölgeye özgü stratejilerle çözülebileceğine dikkati çekti.

Afrika Düşünce Platformu tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen panele çok sayıda akademisyen ile Afrikalı öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kavas, Afrika'nın bilgi yoluyla işgal edildiğini söyledi.

Batılıların kıtaya önce araştırmacılar ve bilim insanlarını gönderdiğini ifade eden Kavas, "Kendi bakış açılarına göre kıtanın tarihini yeniden yazdılar. Sonrasında çok sayıda asker göndermediler, Afrikalılardan oluşturdukları ordularla kıtayı tanıyıp yön verdiler." dedi.

Afrika'nın doğal kaynakları nedeniyle hedef haline geldiğini dile getiren Kavas, "Afrika'yı sevdikleri için değil kaynaklarını istedikleri için geldiler. Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan birçok ülke, Afrika'ya yönelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Kavas, bugünkü Afrika sınırlarının Paris ve Berlin'de çizildiğini belirterek, "İngilizler Sudan'dan, Fransızlar Senegal'den girdi. Bu coğrafyanın insanları iyi niyetli ve misafirperverdi ancak gelenler sömürmek için geldiler. Ardından bir araya gelip 'Birbirimizi yemeyelim, sınırları belirleyelim.' diyerek kıtayı paylaştılar. Bu sınırların tamamı Avrupa'da çizildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sömürge döneminde belirlenen bu sınırların bugün de birçok çatışmaya neden olduğuna işaret eden Kavas, Afrika'nın kendi sorunlarına kendi çözümlerini üretmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Dışarıdan dayatılan çözümler işe yaramadı"

Afrika Düşünce Platformu Genel Direktörü Abdoul Fathi Sanogo da kıtanın sorunlarına Afrikalı çözümler üretme kavramının iddialı ancak gerekli olduğunu vurguladı.

Afrika'nın sahip olduğu kültürel miras ve doğal zenginliklerin sömürgecilik nedeniyle kesintiye uğradığını dile getiren Sanogo, "Son 30 yılda dışarıdan dayatılan çözümlerin işe yaramadığını gördük. Bu nedenle kendi çözümlerimizi üretmek zorundayız." dedi.

Sanogo, kıtanın entelektüel ve akademik temelli çözümlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda Afrika Düşünce Platformunun üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

"Gençler, yapay zeka üreticisi olmalı"

Afrika Düşünce Derneği Genel Sekreteri Dr. Souandaou Athoumani Ali de Afrika'daki siyasi sorunlara entelektüel ve stratejik çözümler geliştirme gayretinde olduklarını ifade etti.

Yeni dünya düzeninde Afrika'nın nasıl konumlanacağına ilişkin ciddi sorunların bulunduğunu belirten Ali, kıtanın sadece siyasi ve ekonomik değil sağlık ve iklim alanlarında da zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ali, "Afrika, şifalı bitkiler açısından dünyada ilk sırada yer alıyor. Bu bitkilerin sağlık sektöründe kullanılması son derece önemli. Küresel ısınma da Afrika'yı ciddi şekilde etkiliyor. Bu konuda da artık somut adımlar atılmalı." dedi.

Yapay zeka ve dijitalleşmenin Afrika'nın kalkınmasında önemli rol oynayacağına dikkati çeken Ali, Afrikalı gençlerin bu teknolojileri yalnızca tüketmeleri değil aynı zamanda üretmeleri gerektiğini vurguladı.

Ali, "Afrikalı hükümetler, gençleri yapay zeka üreticisi haline getirmeli. Bu teknolojiler başta sağlık ve tarım olmak üzere pek çok alanda kıtaya uygun biçimde kullanılmalı." değerlendirmesinde bulundu.