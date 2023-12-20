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Afrika Kalkınma Bankası, Etiyopya'daki Personelini Çekme Kararı Aldı - Son Dakika
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Afrika Kalkınma Bankası, Etiyopya'daki Personelini Çekme Kararı Aldı

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), diplomatik protokolleri ihlal eden güvenlik güçleri nedeniyle yabancı personelini Etiyopya'dan çekme kararı aldı. Banka, iki uluslararası personelin gözaltına alınması ve saldırıya uğraması sonucu tüm uluslararası personelin çekileceğini duyurdu. Etiyopya hükümetinin soruşturma hakkında bilgi vermemesi ve personelin güvende olmadığının düşünülmesi üzerine bu karar alındı.

Afrika Kalkınma Bankası, Etiyopya\'daki Personelini Çekme Kararı Aldı
20.12.2023 - 14:49,  Güncelleme: 14:53
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Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), güvenlik güçlerinin diplomatik protokolleri ihlali gerekçesiyle yabancı personelini Etiyopya'dan çekme kararı aldı.

AfDB'den yapılan açıklamada, iki uluslararası personelin ekim sonunda Etiyopya polisince yasa dışı şekilde gözaltına alınması ve fiziksel saldırıya uğraması sonucu ülkedeki tüm uluslararası personelin çekilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, yerel personelin Etiyopya'da çalışmayı sürdüreceği, çekilen personelin ise uzaktan çalışacağı kaydedildi.

Addis Ababa hükümetinin söz konusu olayın ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi paylaşmadığı belirtilen açıklamada, personelin güvende olmadığının düşünülmesi üzerine kararın alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bankanın ülkedeki 22 projeye 1,24 milyar dolarlık finansman sağladığı hatırlatılarak, hadisenin tam anlamıyla çözüme kavuşmamasının ilişkileri olumsuz yönde etkileyebileceğine yer verildi.

Kaynak: AA
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