Afrika Kalkınma Bankası, Nijerya\'ya 540 Milyon Dolarlık Tarım Destek Paketi Sunacak

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Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB), tarım alanında kalkınması için Nijerya'ya 540 milyon dolar destek sağlayacağı bildirildi.

AfDB Sözcüsü Banji Oyelaran-Oyeyinka, yaptığı açıklamada, AfDB'nın Nijerya'da Özel Tarımsal Sanayi İşleme Bölgelerinin (SAPZs) geliştirilmesini başlatmak üzere ülkenin 7 eyaletine 540 milyon dolar aktaracağını belirtti.

Oyelaran-Oyeyinka, SAPZs projesinin ticari tarım ve gıda işleme potansiyelinden yararlanarak kırsal alanları ekonomik merkezlere dönüştürmeyi amaçladığını kaydetti.

AfDB'nın birincil hedefin Nijerya'da kapsayıcı ve sürdürülebilir tarımsal-endüstriyel kalkınmayı desteklemek olduğunu aktaran Oyelaran-Oyeyinka, bu fonla ülkenin gıda güvensizlikle mücadelede yardımcı olacağını ifade etti.