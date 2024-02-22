Afrika Ülkeleri, İklim Değişikliği Nedeniyle Ekonomik Kayıplar Yaşıyor

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Afrika ülkelerinin, iklim değişikliğinin gıda üretiminde yol açtığı olumsuzluk nedeniyle kişi başına düşen Gayri Safi Yurt içi Hasılalarının (GSYH) yüzde 7,1'ini kaybedebileceği belirtildi.

Washington merkezli Küresel Kalkınma Merkezinin (CGD) yaptığı araştırmaya göre, gelişmekte olan ülkeler, 2050'ye kadar iklim değişikliğinin yol açtığı ekonomik kaybı "orta ölçüde" hissedecek.

2050 sonrasında ise Afrika gibi, gelişmekte olan ülkelerin yoğun olduğu bölgelerde, ekonomik zorluklar sosyal problemleri de beraberinde getirecek.

İklim değişiminin tarım üretiminde yol açacağı olumsuzluk nedeniyle uzun dönemde yaklaşık 200 milyon Afrikalı, şiddetli açlık sorunuyla karşı karşıya kalabilir, kıta ülkeleri kişi başına düşen GSYH'sinin yüzde 7,1'ini kaybedebilir.

Ayrıca, su seviyesindeki değişimden ötürü 50 milyon Afrikalı da su sıkıntısı çekebilir.

Araştırmada ayrıca, kriz nedeniyle kıtanın tarım gelirlerinin ortalama yüzde 30 azalacağı ve yoksulluğun yüzde 20 ila 30 artacağı öngörüsünde bulunuldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) daha önce küresel sera gazı emisyonlarının yalnızca bir kısmından sorumlu olan Afrika kıtasının iklim değişikliğinden orantısız olarak zarar gördüğünü açıklamıştı.