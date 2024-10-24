Afrika ülkeleri TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

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Afrika ülkeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak başsağlığı diledi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu kanlı saldırının ardından Türk halkı ve (Cumhurbaşkanı Recep) Tayyip Erdoğan ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çabalarımızı baltalamayı amaçlayan bu korkakça ve barbarca eylemi şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

KDC Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, saldırının "mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı" vurgulanarak, yaralılara acil şifalar dilendi.

Senegal, Sudan, Somali ve Mali de dün saldırıya ilişkin kınama ve taziye mesajları yayımlamıştı.