Afşin\'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı

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??????? Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 4 yıl önce 2 kişiyi öldürmekten hüküm giyen 4 firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık 2020 tarihinde 2 kişiyi öldüren firari hükümlülerin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işbirliğiyle çalışma yürüten ekipler, 46 yıl 9 ay 15 gün ile 91 yıl 9 ay 15 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.Ç. (54), T.Ç. (47), S.Ç. (45) ve M.Ç'yi (34) saklandıkları yerde yakaladı.

Firari hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık 2020'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 53 yaşındaki M.C. ile S.C. hayatını kaybetmişti.