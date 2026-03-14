AFSÜ\'de Beyaz Önlük Giyme Töreni

14.03.2026 11:38
AFSÜ Tıp Fakültesi'nde 216 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi, Tıp Bayramı kutlandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 216 birinci sınıf öğrencisi için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, mesleğin gelişimi ile insan sağlığı için gece gündüz çalışan bütün hekim ve sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Hekimliğin, vicdanı, bilgiyi, sabrı, merhameti ve fedakarlığı içinde barındıran bir yaşam tarzı olduğunu anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Bir hekim, çoğu zaman bir hastanın umudu, bir annenin duası, bir ailenin son umudu olabilir. Bu nedenle hekimlik mesleği, bilgi kadar karakter, teknik kadar ahlak, bilimsellik kadar insan sevgisi de gerektirir. Bilinçli şekilde tıp eğitimini tercih eden ve öğrencilik yıllarında derslerini ciddiyetle takip eden herkes, zaman içinde bu mesleği daha da derinden sevmeye başlayacaktır. Çünkü tıp, insanların hayatına dokundukça hekimi onurlandıran bir yolculuktur."

Törende, AFSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Becit de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından üniversitenin hazırladığı projelerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Prof. Dr. Aslan ile protokol üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Kaynak: AA

