AFSÜ'de Gazze'de tıp eğitimi konferansı düzenlendi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) tarafından "Kuşatma Altında Beyaz Önlük: Gazze'de Tıp Eğitimini Sürdürmek" konferansı gerçekleştirildi.

Belediye Konferans Salonu'ndaki programda, Doç. Dr. Usame Rakip'in moderatörlüğünde, Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED) Akademik Komite Başkanı Prof. Dr. Vafi Atalay ve AFSÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Mona Abu Qamar, konuşma yaptı.

Konferansta, Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin ve akademisyenlerin sesini duyurmak, eğitim ve bilimin barış ve geleceğin inşasındaki rolüne dikkat çekilldi.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, programda yaptığı konuşmada, sağlık üniversitesi olarak Gazze'nin ihtiyaç duyduğu sağlık personeli ve uzmanların yetiştirilmesi konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Program sonunda, Gazze'de tıp eğitimini sürdürme mücadelesi veren katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Konferansa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar, akademik personel, öğrenciler ve davetliler katıldı