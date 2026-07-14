Afyon\'da İl Başkanları Toplantıları Eylülde Başlıyor

Anadolu Basın Birliği Afyonkarahisar Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve farklı siyasi partilerin il başkanlarını her ay aynı masa etrafında buluşturan geleneksel toplantılar, yaz dönemi nedeniyle ağustos ayında ara verdi. Toplantıların eylül ayında yeniden başlayacağı açıklandı.

Afyonkarahisar'da siyasi nezaket kültürüne örnek olan Anadolu Basın Birliği Afyonkarahisar Şubesi'nin geleneksel il başkanları toplantısının 12'ncisi dernek binasında gerçekleştirildi.

İL BAŞKANLARI AYNI MASADA BULUŞTU

"Söz konusu Afyonkarahisar ise gerisi teferruattır" anlayışıyla düzenlenen toplantıya Anadolu Basın Birliği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Sarlık ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Mazi, Nail Azbay, Resul Sündük ve Hüseyin Bay katıldı.

Toplantıda ayrıca AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Fehmi Güray Çakır, Saadet Partisi İl Başkanı Beytullah Karataş, Anahtar Parti İl Başkanı Üzeyir Aladağ, Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül, Gelecek Partisi İl Başkanı Niyazi Ertaş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Süleyman Çağlar, Millet Partisi İl Başkanı Selahattin Genç ve Zafer Partisi İl Başkanı Gökhan Katırcı yer aldı.

SARLIK: ŞEHİR ADINA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLANDI

Toplantının açılışında konuşan Anadolu Basın Birliği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Sarlık, bir yıldır sürdürülen buluşmaların şehir adına önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Sarlık, farklı siyasi partilerin temsilcilerini aynı masa etrafında buluşturan toplantıların, Afyonkarahisar'da istişare kültürüne katkı sunduğunu ifade etti.

TOPLANTILAR EYLÜL AYINDA YENİDEN BAŞLAYACAK

Yaz dönemi nedeniyle toplantılara ağustos ayında kısa bir ara verileceği açıklandı. Anadolu Basın Birliği Afyonkarahisar Şubesi'nin geleneksel il başkanları toplantılarının eylül ayında yeniden başlayacağı bildirildi.