Afyon'da Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsüyle çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Basri Demir (42) idaresindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında Mustafa Çimen'in (48) kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile şarampole devrilen otomobildeki Rasime Tanrıkulu, (63) Durmuş Tanrıkulu, (37) Yadigar Çimen, (47) ile Emine Çimen (45) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Mustafa Çimen ile Rasime Tanrıkulu, Durmuş Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki tedavileri süren 2 yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.