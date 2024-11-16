Afyonkarahisar'da 8 ay önce hayata geçirilen "Mahallemizin Çocukları Ücretsiz Saç Tıraşı Oluyor" projesi ilgi görüyor.
Her ay belirlenen bir hafta sonu günü gönüllü berber Muhammet Kaya, Dörtyol Mahalle Muhtarlığına geliyor.
Kaya, burada ücretsiz saç kesimi yapıyor.
Muhtar Mustafa Akyıldız, projenin çok beğenildiğini belirterek, "Çocuklarımız mutlu, aileler memnun." dedi.
Son Dakika › Güncel › Afyon'da Ücretsiz Saç Tıraşı Projesi - Son Dakika
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