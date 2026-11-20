Afyon Emirdağ'da otomobilde 114 bin 475 sentetik hap bulundu, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde narkotik ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 114 bin 475 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emirdağ ilçe merkezinde durdurduğu otomobilde arama yaptı.
Ekipler, araçta 114 bin 475 sentetik hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan D.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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