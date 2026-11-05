Afyon İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren şüpheli Eskişehir'de sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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Afyon İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren şüpheli Eskişehir'de sağlık kontrolünden geçirildi

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Afyon İhsaniye\'de 8 kişiyi öldüren şüpheli Eskişehir\'de sağlık kontrolünden geçirildi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ilk işlemlerinin ardından Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil servisten içeri alınan şüpheli Özdemir, sağlık kontrolünden geçirildi. Silahlı saldırgan Özdemir'in işlemlerinin ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA
Yunus Emre Devlet HastanesiSefa ÖzdemirEskişehirİhsaniye3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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