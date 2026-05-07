CHP Afyonkarahisar İl Örgütünden Burcu Köksal Açıklaması: Telefonlarını Açmadı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar, kentte siyasi hareketliliğe neden oldu. İddiaların ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, partililerle birlikte belediye önünde açıklama yaptı. Karadeniz, açıklamasında şunları söyledi:

"Evet arkadaşlar, dün akşam bu haberlerin yayınlanmaya başladığı saatten itibaren maalesef ne ben il başkanı olarak ne de Genel Başkanımız, belediye başkanına ulaşabildik. Telefonlarını açmamıştır, geri dönüş yapmamıştır, notlara da geri dönmemiştir. Bu sessiz kalış, telefonlara çıkmayış hayra alamet değildir. Kesin olarak yapılmış bir açıklama yok ama maalesef belediye başkanımız baskılara, siyasi baskılara boyun eğmiş; direnememiştir. Direnen bütün belediye başkanlarımız ve belediye yöneticilerimiz gibi o dirayeti gösterememiştir."