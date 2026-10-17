Afyonkarahisar Bolvadin\'de hafif ticari araç motosikletle çarpıştı, 7 yaralı

Afyonkarahisar Bolvadin'de hafif ticari araç motosikletle çarpıştı, 7 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde hafif ticari araç ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü ile araçtaki 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araç ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
K.K. (53) idaresindeki 67 TZ 430 plakalı hafif ticari araç, Özburun beldesinde M.Ö'nün (36) kullandığı 03 AJT 997 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücü ve araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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