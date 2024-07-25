Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da Ev Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da Ev Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı ve fiziki takip sonucu araçları durdurarak 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Üst aramalarında çeşitli ziynet eşyaları ve nakit para ele geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mağdurlardan biri, takılarının poliste olduğunu ve hırsızların yakalandığını öğrenince polise teşekkür etti.

25.07.2024 19:03
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Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar ve Isparta'da hırsızlık yapıp Burdur'da da 2 eve giren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Fiziki takip sonucu tespit edilen araç, sanayi sitesinde durduruldu. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, 7 yüzük, 4 altın bileklik, 5 kolye, 4 küpe ve 3 bin lira nakit para ile 4 telefon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. tutuklandı. G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.B. ile C.K. ise savcılıktan salıverildi.

Öte yandan, ziynet eşyalarının çalındığını fark edince polisi arayan mağdurlardan Merve Ö. de çalınan takılarının poliste olduğunu ve hırsızların yakalandığını öğrenince sosyal medyadan Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA

Isparta, Burdur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da Ev Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da Ev Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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