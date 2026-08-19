Afyonkarahisar\'da 24 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı

24 ÇALIŞAN HASTANEDE

Afyonkarahisar'da domates üretimi yapılan serada yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal maddeden etkilenip, hastaneye kaldırılan çalışan sayısı 24'e yükseldi. Çalışanlardan 10'unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.