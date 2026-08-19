Afyonkarahisar'da 24 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı
Domates serasında ilaçlama nedeniyle 24 çalışan hastaneye kaldırıldı, 10'unun durumu ciddi.
24 ÇALIŞAN HASTANEDE
Afyonkarahisar'da domates üretimi yapılan serada yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal maddeden etkilenip, hastaneye kaldırılan çalışan sayısı 24'e yükseldi. Çalışanlardan 10'unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Kaynak: DHA
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