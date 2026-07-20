Afyonkarahisar'da 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni

20.07.2026 19:09
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar'da 25 çocuk için sünnet merasimi düzenledi.

Afyonkarahisar'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Program kapsamında Otpazarı Camisi'nde çocuklara kına yakıldı. Burada, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından yapılan duanın ardından çocuklara Türk bayrakları verildi.

Daha sonra çocuklar ve aileleri mehter takımı eşliğinde Uzun Çarşı'dan Afyonkarahisar Valiliği'ne kadar yürüdü.

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, burada çocukları ve ailelerini karşılayıp, tebrik etti.

"Ecdadın emanetini yerine getirmek için çabalıyoruz"

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, gazetecilere, Sultan 2. Bayezid tarafından kurulmuş vakfın bir hayır şartı gereği çocukların sünnet ettirilmesi geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da 25 çocuğun sünnet merasimi için bir araya geldiklerini dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

"Bu etkinliğimiz 81 ilimizde uygulanıyor. Afyonkarahisar'da bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunların devamı da gelecek. Bizler ecdadın emanetini yerine getirmek için çabalıyoruz. Bütün çocuklarımıza mutlu günler diliyoruz. Ailelerini de tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni - Son Dakika

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