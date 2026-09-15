Afyonkarahisar'da 4 araç zincirleme kazaya karıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

AFYONKARAHİSAR'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan hafif ticari aracın karşı yöne geçmek istediği sırada zincirleme kaza yaşandı. Hafif ticari araç, pikap ve 2 otomobilin birbirine girdiği kazada hasar oluştu. Araçlarda bulunan bazı yolcular ise tedbir amacıyla kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.