Afyonkarahisar'da 4 araç zincirleme kazaya karıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan hafif ticari aracın karşı yöne geçmek istemesiyle yaşanan kazada araçlarda hasar oluşurken, bazı yolcular tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
AFYONKARAHİSAR'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan hafif ticari aracın karşı yöne geçmek istediği sırada zincirleme kaza yaşandı. Hafif ticari araç, pikap ve 2 otomobilin birbirine girdiği kazada hasar oluştu. Araçlarda bulunan bazı yolcular ise tedbir amacıyla kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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