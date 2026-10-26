Afyonkarahisar'da 44 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da 44 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Bursa'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 44 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kütahya yolu uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 44 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda B.A, H.K. ve Ü.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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