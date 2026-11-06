Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlıya çiftçinin oğlu en ağır ceza istedi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlıya çiftçinin oğlu en ağır ceza istedi

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Afyonkarahisar\'da 8 kişiyi öldüren zanlıya çiftçinin oğlu en ağır ceza istedi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Ö'nün silahlı saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ölenlerden İsmail Şen'in oğlu, babasının olayı gördüğü için öldürüldüğünü söyleyip zanlının en ağır cezayı almasını istiyor.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İsmail Şen'in oğlu, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

İhsaniye ilçesinde zanlı Arif Sefa Ö'nün silahlı saldırısında yaşamını yitiren evli ve 4 çocuk babası İsmail Şen'in (63) yaşadığı İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde hüzün hakim.

Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan İlyas Şen (33), AA muhabirine, babasının çok yardımsever, çevresinde sevilen ve herkesin yardımına koşan biri olduğunu söyledi.

Şen, zanlının Kıyır köyü yolunda Seydi Ahmet (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'u (69) vurduktan sonra, olayı gören babasını da tanık olduğu için öldürdüğünü dile getirdi.

Babasının hayvan alım satımı yaptığını ve çiftçilikle uğraştığını anlatan Şen, "Babam olay günü Kıyır köyünden hayvan satın almıştı. Bunun için ödeme yapması gerekiyordu. Parayı toparladı. Nakit istedikleri için bankadan parayı çekti. Biz olayı ilk duyduğumuzda 'Acaba yanında yüklü para olduğu için para için mi yapıldı' diye düşündük. Olay farklıymış yani." ifadesini kullandı.

"Babam ekmeği için çalışan, ekmeğinin peşinde biriydi"

Şen, babasının kimseye zararı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Babam iyi biriydi. Kendi işiyle uğraşan, herkese yardımcı olan biriydi. Yolda kalan arabasız biri varsa aracına alırdı. Hangi köyden olursa olsun kapısına kadar götürürdü. Herkese iyilik ederdi. Bir hasta varsa götürür akşama kadar o hastayla hastanede bekler, sonra evine bırakırdı. Katilin en ağır cezayı almasını isterim. Günahsız kaç tane insanı niye öldürüyor ki? Ne istedi babamdan? Diğer insanlardan ne istedi? Hastaneden çıkıp evine giden iki yaşlı insanı niye öldürüyorsun ki? Babam ekmeği için çalışan, ekmeğinin peşinde biriydi."

"Köyümüzde kimseyle dargınlığı bile olmayan biriydi"

Şen'in akrabası da olan Olukpınar Köyü Muhtarı Musa Şen de çok iyi bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Tesadüfen oradan geçtiği için hayatını kaybetmesinin çok acı olduğunu anlatan Şen, "İsmail kimseyle sorunu olan birisi değil. Katili tanıma gibi bir şansı yok. Olayla alakası yok. Çok sevilen birisiydi. Hiç kimseye zararı olmayan birisiydi. Köyümüzde kimseyle dargınlığı bile olmayan biriydi." dedi.

Kaynak: AA
İsmail Şenİhsaniye3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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