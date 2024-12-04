Afyonkarahisar'da Av Tüfeğiyle Yaralama Olayı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Av Tüfeğiyle Yaralama Olayı

Alkol sonrası tartışmada darbedilen A.Ü. av tüfeğiyle yaralandı, 2 zanlı tutuklandı.

04.12.2024 18:47
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Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek av tüfeğiyle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Güvenevler Mahallesi'nde 2 Aralık'ta bir şantiyede birlikte alkol alan C.K. (34), K.Y. (33) ve A.Ü. (26) bir süre sonra tartıştı.

Şantiyeden ayrılan C.K. ile K.Y, arkadaşları A.Ü'yü, Ertuğrul Mahallesi 1885 Sokak'taki evinin önünde darbetti.

C.K. yanında getirdiği av tüfeğiyle A.Ü'ye ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği A.Ü. karnından, K.Y. ise dizinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, C.K. ile dizinden yaralanan K.Y'yi hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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