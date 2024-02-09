Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde demir yüklü tır menfeze devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde demir yüklü tır menfeze devrildi, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar\'ın Bolvadin ilçesinde demir yüklü tır menfeze devrildi, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, M.Y. idaresindeki demir yüklü tır, Kemerkaya köyü yakınlarında yol kenarında bekleyen bir tıra çarptıktan sonra menfeze devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

09.02.2024 16:33
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde menfeze devrilen demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

M.Y, idaresindeki 42 V 4283 plakalı tır, Kemerkaya köyü yakınlarında yol kenarında bekleyen bir tıra çarpıp menfeze devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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