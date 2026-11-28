Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunda devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, araçtaki bir kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı; sürücünün cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü.
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
C.A. (32) idaresindeki 32 FT 178 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu Yarımca köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü C.A. yaşamı yitirdi, araçtaki E.G. (35) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından sürücü C.A'nın cenazesi morga götürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?