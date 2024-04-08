Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki drift görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Güvenevler Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen sürücü, polis ekiplerinde Demiryalayan Kavşağı'nda yakalandı.
Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı - Son Dakika
Ordu'da polis ekipleri, Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimleri arttırdı. Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri yapılırken, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı ve sürücüler kurallara uymaya davet edildi.
Türk Kızılay, 'Bu Ramazan Sensiz Olmaz' sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Kırgızistan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıttı. Türk Kızılay, yardımseverlerin paylaştıklarını milyonların sofrasına taşımak için gönüllüleri ve uzman personelini seferber etti. Kırgızistan Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen dağıtıma Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık başkanlığında heyet üyeleri de katıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?