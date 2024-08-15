Afyonkarahisar\'da düğünlerde havaya ateş açan 13 şüpheliye adli işlem uygulandı

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Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya ateş açan 13 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesindeki düğünlerde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sosyal medyada yer alan görüntüler ile düğünlerde çekilen videolarda inceleme yapan ekipler, 13 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 14 cep telefonu ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.