Afyonkarahisar'da Elektrik Trafosu Hırsızlığı: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Elektrik Trafosu Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar\'da Elektrik Trafosu Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde ve Akören beldesinde bulunan elektrik trafolarından 2 inventör ile 2 sürücü pompa beyni çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin yaptığı araştırma sonucunda, hırsızlık olaylarını daha önce hırsızlık suçundan kaydı olan B.K'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, Balmahmut köyünde bir petrol istasyonunda yakalandı ve üzerinde yapılan aramada çeşitli hırsızlık araçları ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

06.05.2024 15:33
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde elektrik trafosu içinde bulunan 2 inventör ile Akören beldesinde elektrik trafosu içinde bulunan 2 sürücü pompa beyninin çalınması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu, hırsızlık olaylarını B.K hırsızlık suçundan kaydı olan şüphelinin yaptığı tespit edildi.

Ekipler tarafından fiziki takip sırasında, B.K'nın araç ile Uşak devlet kara yolu üzerinde bulunan özel bir şirkete ait baz istasyonunda bulunan 2 inventörün kablolarını keserek yerinden çıkardığı esnada, sivil araçları fark etmesi üzerine kaçmaya çalışırken Balmahmut köyünde bulunan bir petrol istasyonunda yakalandı.

B.K'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir bıçak, 3 tornavida, bir faz dijital kontrol kalemi, bir tel kesme makası, bir ip, 4 izolasyon eldiveni, bir alet çantası, bir alyan takımı, 4 kablo pabucu, bir metal glames, bir kerpeten, bir pense, 3 somun anahtarı,

bir boru anahtarı ve bir araç teybi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Elektrik Trafosu Hırsızlığı: 1 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Elektrik Trafosu Hırsızlığı: 1 Tutuklama - Son Dakika
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