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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Y.T. isimli şahsın FETÖ/PDY terör örgütünde yönetim yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve daha sonra ihraç edildiği belirtildi.

Afyonkarahisar\'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
25.12.2023 - 12:21,
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Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. Bolvadin ilçesinde yakalandı.

Y.T'nin FETÖ/PDY terör örgütünde sözde yönetim yapılanmasında sohbet imamı olarak faaliyet yürüttüğü ve Çay İlçe Müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken 2016'da ihraç edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Yargı, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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