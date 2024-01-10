Afyonkarahisar\'da Genç Yem Karma Makinesinin İçine Düşerek Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen genç hayatını kaybetti.
Furkan Şahin (21), Yaka köyündeki evinin bahçesinde hayvanlar için yem hazırlamak için makinenin üzerine çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Şahin, yem karma makinesinin içine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Başmakçı Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.
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