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Afyonkarahisar'da Genç Yem Karma Makinesinin İçine Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Genç Yem Karma Makinesinin İçine Düşerek Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 21 yaşındaki Furkan Şahin, evinin bahçesinde hayvanlar için yem hazırlamak için yem karma makinesinin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Şahin, makinenin içine düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, Şahin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Afyonkarahisar\'da Genç Yem Karma Makinesinin İçine Düşerek Hayatını Kaybetti
10.01.2024 - 12:27,
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen genç hayatını kaybetti.

Furkan Şahin (21), Yaka köyündeki evinin bahçesinde hayvanlar için yem hazırlamak için makinenin üzerine çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Şahin, yem karma makinesinin içine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Başmakçı Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Genç Yem Karma Makinesinin İçine Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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