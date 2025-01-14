Afyonkarahisar\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Z. ile M.E. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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