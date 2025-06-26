Afyonkarahisar'da Hayvan Pazarları Kapandı

Afyonkarahisar'da şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şap hastalığı nedeniyle ilimiz genelinde tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Yetiştiricilerimize duyurulur." ifadesi kullanıldı.
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