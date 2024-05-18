Afyonkarahisar\'da Hemşireler Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Afyonkarahisar'da Sağlık-Sen Üniversite Şubesi tarafından hemşireler haftası etkinliği düzenlendi.

Sağlık-Sen Üniversite Şubesi yetkilileri, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bulunan konser alanındaki etkinlikte, hemşeriler ve aileleriyle bir araya geldi.

Şube Başkanı Aydın Balcı, "Hemşire arkadaşlarımızın başta özlük hakları ve branş bazında kariyer planlamaları yapabilmeleri hususunda adımlar atarken özlük haklarında günden güne daha ileri bir seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz."dedi.