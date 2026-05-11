Afyonkarahisar\'da Hırsızlar Tutuklandı

Afyonkarahisar'da kafe ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen hırsızlık şikayetleri üzerine kent merkezinde iş yerinden ve 3 otomobilden para, cep telefonu ile ziynet eşyası çalınmasının yanı sıra motosiklet çalınmasını olaylarını aydınlatmak için çalışma yaptı.

Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bu suçları Ö.E. ve E.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.