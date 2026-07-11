Afyonkarahisar\'da İş Yerinde Yangın

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde düğün yemeği yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
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