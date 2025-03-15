Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
R.K, (76) idaresindeki 26 DY 680 plakalı otomobil, Muratkoru köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki C.K, (71) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?