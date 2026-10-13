Afyonkarahisar'da kent girişinde yakalanan 2 kişi bin 40 uyuşturucu hapla tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kent girişinde yakalanan 2 kişi bin 40 uyuşturucu hapla tutuklandı

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Afyonkarahisar\'da kent girişinde yakalanan 2 kişi bin 40 uyuşturucu hapla tutuklandı
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Afyonkarahisar'da kent girişindeki denetimde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bin 40 uyuşturucu hap ve 0,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Afyonkarahisar'da durdurulan otomobilde uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bin 40 uyuşturucu hap, 0,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kent girişinde yakalanan 2 kişi bin 40 uyuşturucu hapla tutuklandı - Son Dakika
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