Afyonkarahisar'da konserde tartışma: Şüpheli bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da konserde tartışma: Şüpheli bıçakla yaraladı

Afyonkarahisar'da bir konserde yaşanan ayağa basma meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, H.A. isimli şüpheli O.S.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

11.08.2024 11:22
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Afyonkarahisar'da konserde "ayağa basma meselesi" nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre H.A. (19), Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanında düzenlenen konser sırasında, "ayağa basma meselesi" nedeniyle O.S. ile tartıştı.

O.S. ve arkadaşlarının üzerine yürümesi üzerine H.A, evinden bıçak alıp geldi. H.A, konser alanında tekrar bulduğu O.S'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan O.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan H.A'yı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kadınana Caddesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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