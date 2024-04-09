Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.
H.B, idaresindeki 06 DU 2096 plakalı tır, Bolvadin ilçesi Belediye Kavşağı'nda S.E'nin kullandığı 43 BC 516 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki K.E, hastaneye kaldırıldı.
U.B. yönetimindeki 03 BB 799 plakalı otomobil, Dikici köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki M.N.K, (7) Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü.
Sümer Mahallesi ile Emirdağ ilçesinin Kuruca köyü yakınlarında meydana gelen iki kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Eskişehir'de polis ekiplerinin denetiminde araç trafiğine kapalı yaya yollarına giriş yapan 30 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yaya yollarına girerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 30 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, atla safari yaparak gelen Ceylan Kırca ve Sümmani Yılmaz tarafından beklenmedik bir ziyaretçi grubuyla karşılaştı. Başkan ve vatandaşlar bu ilginç ziyaret karşısında hayrete düştü.
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