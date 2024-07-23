Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan mopetteki 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan mopetteki (motorlu bisiklet) 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
E.U. idaresindeki 03 M 0368 plakalı minibüs, Ataköy Mahallesi'nde A.A'nın (71) kullandığı mopetle çarpıştı.
Kazada, mopet sürücüsü ile araçtaki Z.K. ve 3 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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