Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Afyonkarahisar\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada yabancı uyruklu H.Z.M. yönetimindeki motosiklet, Nuribey kavşağında A.M. idaresindeki kamyona çarptı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

25.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:09
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Afyonkarahisar'da motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yabancı uyruklu H.Z.M. yönetimindeki 03 MA 1329 plakalı motosiklet, Nuribey kavşağında A.M. idaresindeki 27 C 2982 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.Z.M. ile motosikletteki S.Y. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Z.M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan S.Y'nin kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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