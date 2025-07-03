Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarparak refüje devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
A.H.K. idaresindeki 03 AFB 644 plakalı motosiklet, Filli kavşakta T.A'nın kullandığı 03 AAJ 314 plakalı hafif ticari araca çarparak refüje devrildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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