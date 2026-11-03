Afyonkarahisar\'da nostaljik tramvay ihalesi 27 Kasım\'da yapılacak

AFYONKARAHİSAR'da turizme katkı sağlaması hedeflenen nostaljik tramvay projesinde ihale tarihi Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde açıklandı. Şehrin tarihi ve turistik noktalarını kapsayacak proje için 27 Kasım'da ihale gerçekleştirilecek.

Nostaljik tramvayın başlangıç noktası Uzun Çarşı olacak. Buradan hareket edecek tramvay, Tarihi Bedesten Çarşısı, Mevlana Parkı ve Ulu Cami güzergahını takip edecek. Karahisar Kalesi çevresinden geçecek araç, yaklaşık 2 kilometrelik gidiş-dönüş yolculuğunun ardından yeniden Uzun Çarşı'ya ulaşacak.

TURİSTLERE TARİHİ YOLCULUK

Projenin hayata geçirilmesiyle Afyonkarahisar'a gelen yerli ve yabancı turistlere farklı bir gezi imkanı sunulması amaçlanıyor. Tramvay yolculuğu sırasında güzergah üzerindeki tarihi ve kültürel yapılar hakkında sesli bilgilendirme yapılacak. Farklı dillerde hazırlanacak anonslarla ziyaretçilerin kentin tarihi mirasını daha yakından tanıması hedefleniyor.

İHALE 27 KASIM'DA

Afyonkarahisar turizmine yeni bir alternatif kazandırması beklenen nostaljik tramvay projesinin ihalesi 27 Kasım'da yapılacak. İhale sürecinin ardından projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların ilerlemesi bekleniyor.

Haber- Kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,