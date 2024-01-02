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Afyonkarahisar'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, V.A. idaresindeki otomobil ile Ş.G. tarafından kullanılan pırpır tarzı üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsüyle birlikte araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar\'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
02.01.2024 - 14:19,
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Afyonkarahisar'da otomobille pırpır tipli 3 tekerlekli elektrikli bisikletin karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

V.A, (82) idaresindeki 03 AR 110 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu Nuribey kavşağında Ş.G'nin (39) kullandığı pırpır tarzı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsüyle araçta bulunan S.A. (21) ile İ.G. (7) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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